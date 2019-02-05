Bursa polisinden Yüksekovalı öğrencilere kitap desteği

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesine gönderilen 2 bin 700 kitap ile kütüphane oluşturuldu.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesine, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 2 bin 700 kitap gönderildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk haftasında teslim alınan kitaplar, Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinin kütüphanesine yerleştirildi.

Burada düzenlenen programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri katıldı. Kolilerde bulunan kitapları öğretmenlerle kütüphanenin raflarına yerleştiren Kaymakam Kendüzler, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılın ilk haftasında kitapları raflara dizdiklerini söyledi. Kendüzler, “Bursa İl Emniyet Müdürümüze ve emeği geçen arkadaşlarımıza, ilçe emniyet müdürümüze ve hangi arkadaşımızın emeği geçmişse, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Canlı ise, Bursa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesine kütüphane oluşturmak amacıyla 2 bin 700 adet kitap gönderildiğini söyledi. Canlı, “Emeği geçen Bursa İl Emniyet Müdürümüz Osman Ak, Emniyet Müdür Yardımcımız İbrahim Çağrı Şentürk'e ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürümüz Haluk Baş'a teşekkür ederiz. Onların sayesinde kütüphane oluştu” diye konuştu.