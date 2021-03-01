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Büyükelçi Marc Innes-Brown Hakkari'de

Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.


Hakkari Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (HATSO), CHP, AK Parti, HDP ve baroyu ziyaret eden Büyükelçi Marc Innes-Brown, daha sonra dünyaca ünlü Jirki Sine kilimini satın aldı. Türkiye'nin farklılıklarını görmek üzere sabah saatlerinde kente gelen ve basına kapalı olarak ziyaretlerini sürdüren Büyükelçi Marc Innes-Brown'a; bal, kilim ve kitap hediye edildi.


Parti başkanları ile çekilen hatıra fotoğraflarının ardından Büyükelçi Brown kentten ayrıldı.

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