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Buz pistine dönen yolda sürücülerin zor anları

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde buz pistine dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buz pistine dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.


İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarına giden yokuşlu yol, soğuk havanın da etkisiyle adeta buz pistine döndü. Sabah erkenden işlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, yokuştan inerken zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler kenara yanaşarak beklerken, bazıları ise zincir takıp yola devam etti.


Maddi hasarlı kazaların da meydana geldiği yolda güçlükle ilerleyen sürücüler, “Sabah saatlerinde işlerimize gidecektik. Yolun buzlandığını bilmiyorduk. Burada araçlar durabilmek için duvara yanaştılar. Şimdi inmek için zorlanıyoruz. Yol adeta buz pistine dönmüş. Bırakın araçları, yaya yürümek bile zor” dedi.

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