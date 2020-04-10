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Cadde ve sokaklarda korona virüs temizliği

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri korona virüsü salgınına karşı cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkamaya devam ediyor.


Çarşı merkezini tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekipleri, değişik mahallelerde ise yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin'in başında bulunduğu ekipler, korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar dönüşümlü olarak çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini belirtti.


Düzenli olarak cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadıklarını ifade eden İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, gece gündüz demeden birçok noktada çalışmalarının olduğunu söyledi.

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