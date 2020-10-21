İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'de

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari’de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'de vatandaşların ziyaretine açıldı.


Hakkari'ye gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kent Parkta pandemi kuralları çerçevesinde ziyaretçilerin ateşi ölçülerek içeri alındı. Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığında görevli Albay Mehmet Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, içinde Çanakkale Savaşı'ndan kalma çeşitli görsel materyallerin olduğu ve dijital gösterilerin izlendiği mobil müzeyi gezdi.


Vali Akbıyık, Çanakkale Zaferi'nin gelecek nesillere aktarılması noktasında gezici müzenin kente gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tırın Hakkari'de 2 gün ziyaretçilere açık kalacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.