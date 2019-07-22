Çankırılı öğrencilerden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Çankırı'dan gelen 37 öğrenciyi makamında kabul etti.

Vali Akbıyık, bir araya geldiği öğrencilerle bir süre sohbet ederek, 4 gün boyunca vakit geçirip gezdikleri Hakkâri'yi nasıl bulduklarını sordu. Bunun üzerine öğrenciler, Hakkâri'nin düşünüldüğü gibi kötü yer olmadığını, aksine çok güzel bir şehir olduğunu ve insanlarının misafirperver olduğunu belirttiler. Güzel bir kültüre sahip olan Hakkâri'yi çok beğendiklerini belirten öğrenciler, Hakkâri'nin ters lalesi, kilimi, balı ve dağları ile öne çıkan bir il olduğunu ve buraya gelmekten çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Vali İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında çocukların farklı bölgeleri gezerek görmesi ve kültürlerini tanımasının faydalı olduğunu söyledi. Hakkâri'nin düşünüldüğü gibi kötü bir yer olmadığını ifade eden Vali Akbıyık, Hakkâri'nin ülkemizin güzel yerlerinden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Herkesin Hakkâri'yi görmesi gerektiğini belirten Vali Akbıyık, "Sizler Hakkâri'yi gördüğünüz için çok şanslısınız. Hakkâri dağları, ters lalesi, kilimi, balı ve yaylaları çok güzel bir ilimiz. 4 ilçesi bulunan ilimiz, dağların başkenti. Güzel bir coğrafyası ve kültürü var. Hakkâri'yi ve güzelliklerini ailelerinize, arkadaşlarınıza ve çevrenize de anlatın. Hakkâri Valiliği olarak tanıdığımız ve tanıştığımız her çocuğa kitap hediye ediyoruz. Bu kapsamda sizlere hediye edeceğimiz. Kitapları okuyun, daha sonra bir arkadaşınıza da okutun. Kitap insan kadar, insan kitap kadar değerlidir" şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Akbıyık, öğrencilere kitap, öğretmenlerine ise çeşitli hediyeler verdi.

Çankırı'dan gelen öğrencilerin Vali İdris Akbıyık'a plâket takdim etmesinin ardından ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

4 günlük gezi süresince kentin tarihi ve turistlik mekânlarının yanı sıra şehit ailelerini, şehitlik ve yayla ziyaretleri ile çeşitli etkinliklerde bulunarak güzel bir vakit geçiren öğrenciler, bugün Hakkari'den ayrılarak memleketlerine uğurlanacak.