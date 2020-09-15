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Çatı katında atık malzemelerle yaptığı maketlerle hayran bırakıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Servet Aytekin isimli genç, evinin çatısında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Servet Aytekin isimli genç, evinin çatısında atık malzemelerle yaptığı araba maketleriyle görenleri hayran bırakıyor.


İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Servet Aytekin, Irak'ta bir dönem çalıştıktan sonra pandemi nedeniyle yeniden Yüksekova ilçesine dönmek zorunda kaldı. Evinin çatı katını atölyeye çeviren Aytekin, topladığı malzemelerle tır ve kamyon gibi araçların maketini yapmaya başladı. 12 sene boyunca Irak'ta kaldığını ifade eden Servet Aytekin, “Bu işi çok merak ediyordum. Youtube gibi kanallarda izlemeye başladım. İlgimi çok çekti. Ben de kendi imkânlarımla bu işe başladım. Korona virüsten dolayı Yüksekova'ya dönmek zorunda kaldık. Ben de işi çok sevdiğim için bırakmak istemedim. İmkânlarım olmadığı için evimin çatı bölümünde maketlerime başladım. Yaptığım araçlar kesinlikle etrafta bulduğum atık malzemelerdendir. Eğer imkân olursa gerçeğini de yapacağım inşallah” dedi.

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