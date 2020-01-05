Çatı yangınına itfaiye ve TOMA'dan müdahale

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Moda Mahallesi'nde ikamet eden İlhami Arıcı'ya ait evin bacasından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı. Evden dumanların çıktığını gören mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve TOMA'nın yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi. Belediye Başkanı Saklı, zarar gören binanın çatı katının onarılması için destekte bulunacaklarını söyledi.