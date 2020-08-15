Çatıda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi, Erdem Ercan adlı genç yüksekten korkmasına rağmen çatıya çıkarak kurtardı.

Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Yeni TOKİ'lerde markette çalışan Erdem Ercan, market önünde kahvaltı yaptığı sırada çatıda mahsur kalan bir kediyi gördü. Kedinin inemediğini gören Ercan hemen çatıya çıktı. Yaklaşık yarım saat içerisinde yüksekten korkmasına rağmen kediyi mahsur kaldığı yerden alarak kurtardı.

Kahvaltı sırasında Kedinin mahsur kaldığını ifade eden Erdem Ercan, "Biz burada sabah kahvaltı yapıyorduk. Sanırım kedi dün akşamdan beri bu çatıda mahsur kalmıştı. Bende kedinin sesine dayanamayıp yüksekten korkmama rağmen çatıya çıktım. Yarım saat içerinde kedinin mahsur kaldığı yerden kurtardım. Şükür kedinin durumu gayet iyi'' dedi.