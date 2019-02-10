Çatılardaki kar ekmek parası oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 arkadaş, tehlikeye rağmen çatılarda biriken kar kütlelerini temizleyerek evlerine ekmek götürüyor.

Savri Bingöl (28), İsmail Korkamaz (31) ve Hanefi Bingöl (22), bellerine bağladıkları iple binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizliyorlar. Temizledikleri her çatı için 50 ile 60 TL alan 3 arkadaş, tehlikeye rağmen çalışmak zorunda olduklarını dile getirdiler. 3 çocuk babası Savri Bingöl, metrelerce yüksekten düşmemek için bellerine ip bağlayarak çalıştıklarını belirterek, “İpin bir ucunu belimize bağlıyoruz, diğer ucunu da çatıdaki baca veya demire bağlıyoruz ya da bir arkadaşımız tutarak çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımdan biri de tedbir amaçlı sabitlenen ipin ucunu tutarak güvenliğimizi sağlıyor” dedi.

Çocuklarına ekmek götürmek için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Savri Bingöl, “Yüksekova'da çok kar yağdığı için biz de bu işi yapıyoruz. Görevimiz bu, işimiz bu. Hiçbir gelir kaynağımız yok. Biz 50-60 TL'ye bu işi yapıyoruz. Biz bu işi ekmek parası için yapıyoruz. Çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için bu işi yapıyoruz. Risk alıyoruz, bu riski de çocuklarıma ekmek götürmek için alıyorum” diye konuştu.