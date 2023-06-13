Cennet ve Cehennem Vadisi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludurok'un yer aldığı Cilo Dağları'nın eteklerindeki buzullarla Cennet ve Cehennem Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oldu.

Hakkari ile Yüksekova ilçesi arasında kalan Cennet ve Cehennem Vadisi ile buzulları görmek için kente gelen 110 kişilik grup, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu. Bir yanda rengarenk açan çiçekler, diğer yanda metrelerce kar ve karların erimesiyle oluşan akarsuyun bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, Türkiye'nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu bölgeye çıktı. Bol bol fotoğraf çekerek zaman geçiren doğaseverler, buzulların üstünde poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

"Doğa turizmini bölgemizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği (YEKDASDER) Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, bu haftaki rotalarının Cennet ve Cehennem Vadisi olduğunu belirterek, “110 kişilik bir ekiple geldik. Batman, Diyarbakır, Siirt, Van, Yüksekova ve Avustralya'dan misafirlerimiz var. Sabah ilk olarak bahar kokusuyla ve sarı çiçeklerle dolu Cennet Vadisini gezdik. Şu anda da Cehennem Vadisindeyiz. Bugün ki etkinliklerimiz saat 17.00'e kadar sürecek. Her hafta etkinliklerimiz oluyor. Katılan misafirlere bölgemizi tanıtıyoruz. YEKDASDER ailesi olarak elimizden geldiğince doğa turizmini bölgemizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği (YEKDASDER) üyesi Harun Atalay ise “Buzulların yer aldığı bölgede dört mevsim bir arada yaşanır. Arkamda gördüğünüz yer 4 bin 135 rakımlı ve Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesidir” ifadelerini kullandı.