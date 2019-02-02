Ceza infaz kurumunda belge dağıtım töreni

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenenlere yönelik belge dağıtım töreni düzenlendi.

Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen belde dağıtım törene Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Cezaevi Savcısı İbrahim Yahşi, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, cezaevi vaizi Yılmaz Önal, kurum müdür ve personelleri ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program cezaevi Müdürü Murat Gündüz'ün açılış konuşması ile devam etti. Hükümlü ve tutuklulardan oluşturulan ilahi gurubunun ilahi dinletisi programa renk kattı. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve öğretmenin fazileti konusunda bilgi veren İl Müftüsü Faruk Gürbüz, ”Peygamber Efendimizin “sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir” Hadis-i Şeri'fini hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim'inin hastalara şifa, dertlilere deva, gönüllere ferahlık veren bir kelam olduğunu, ahkamının gereği gibi uygulanması ve yaşantımıza nakşedilmesi durumunda dünya ve ahiret mutluluğumuza vesile olacağını söyledi.

Akabinde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenler ile İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve beraberindekilere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Hükümlü ve tutuklulardan Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler ile onlara öğreticilik yapanlara ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Müftü Gürbüz ve beraberindekiler belge dağıtımından sonra Ceza ve İnfaz Kurumundan ayrıldı.