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Çığ altında kalan şehide uğurlama

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan asker, törenle memleketine uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan asker, törenle memleketine uğurlandı.



Bugün saat 13.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Masure Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, Uzman Çavuş Salih Dinç ise şehit olmuştu. Şehit Dinç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.



Şehidin özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Giresun'a gönderilmek üzere karayoluyla Van'a uğurlandı.

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