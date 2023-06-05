Cilo Dağı eteklerinde kapya biber ve domates üretimi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası ve Yüksekova Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Cilo Dağı'nın eteklerinde bulunan 10 dönümlük arazide kapya biber ve domates ekimi gerçekleştirdi.

‘Üreten bir Yüksekova için' sloganıyla yola çıkan Yüksekova Ziraat Odası Başkanlığı, ilçeyi tarım şehri yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçenin dört bir tarafında farklı ürünler eken Yüksekova Ziraat Odası, son olarak Cilo Dağı eteklerinde bulunan Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Feride İnce'ye ait 10 dönümlük araziye kapya biber ve domates ekimi gerçekleştirdi.

Yüksekova'da tarım seferberliği başlattıklarını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Bugün Cilo Dağı'nın eteklerinde bulunan Büyükçiftlik beldesinde 10 dönümlük alanda kadın çiftçimiz Feride İnce'ye ait olan arazide hem kapya biberi hem de domates ekimini gerçekleştireceğiz. Tarıma kadın elinin değmesi için yaptığımız bu çalışmayla inşallah Yüksekova'yı her alanda üretime kavuşturacağız. Üretim yapılmayan toprak bırakmayacağız. Özellikle kadınlarımızı toprakla buluşturacağız. Cilo Dağı'nın eteklerinde bulunan Büyükçiftlik beldemizin hem doğal güzelliği ve toprak zenginliğini hem de suyun berraklığıyla biz de ürünlerimizi toprakla buluşturacağız. Her alanda verimliliği sağlayarak Yüksekova'nın üretim alanında büyük bir ivme kazanmasına yardımcı olacağız. Yüksekova'yı modern bir tarım merkezi haline getirene kadar durmayacağız. Ana hedefimiz kendi kendine yetebilen bir Yüksekova'yı inşa etmek. Yaz aylarında bile domates, salatalık, biber gibi sebze çeşitlerimizi hep dışarıdan temin ediyoruz. Artık diyoruz ki kendi kendimize yetebilecek, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Hatta bunun ileri bir seviyesine ulaşarak komşu il ve ilçelerimize de sebze konusundaki ihtiyaçlarını buradan tedarik edelim. Biz de Cilo Dağı'nın eteklerinde yer alan 10 dönümlük araziye bu ürünlerin ekimini yaptık” ifadelerini kullandı.