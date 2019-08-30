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Cilo Trekking Clup, Pinyanşi bölgesini gezdiler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Cilo Trekking Clup üyeleri, bu haftada ilçeye bağlı Pinyanşi bölgesini gezdiler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Cilo Trekking Clup üyeleri, bu haftada ilçeye bağlı Pinyanşi bölgesini gezdiler.


İlçeye bağlı Pinyanşi bölgesinde bulunan, Suüstü, Akocak, Salkımlı ve kolbaşı köylerine giden ‘'Cilo Trekking Clup'' 10 kişilik grup olarak gezi ve yürüyüş gerçekleştirdiler. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen grup hareket ederek faaliyetler yürütecek köylere gittiler. İlk olarak Suüstü köyünden başlayan yürüyüşe geçen grup, akşam saatlerine kadar 25 kilometre yürüyerek gezi ve yürüyüşlerini tamamladılar.


Konuyla ilgili açıklama yapan Cilo Trekking Clup Başkanı Fikret Yaşar; “Bu güzergahın eski bir yol olduğunu, Hakkari ile Yüksekova, Şemdinli arasında bağlantı sağladığını, bizden öncekilerin bu yolu kat ederken neler yasadığını ve ne hissettiklerini anlamak için bu güzergahı yürümek istedik. Şükür bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tam olarak arkadaşlarla 25 kilometre yürüdük. Tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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