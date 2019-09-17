CİSAD üyelerinden çevre temizliği

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, Yukarı Merzan Mahallesi'ndeki piknik alanında 6 torba çöp topladı.

CİSAD üyeleri Emin Noyan, Gıyasettin Tatlı ve Sabahattin Ertuş, piknikçiler tarafından bırakılan çöpleri toplayıp çevre kirliliği sorununa dikkat çekerek farkındalık oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı da olan CİSAD üyelerinden Emin Noyan, piknikçileri çöp konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Bu kadar kirli ve çokça çöpün olmasının üzücü olduğunu ifade eden Noyan, “Doğaseverler olarak alanın çöplerinin temizlenmesi sorumluluğumuzu yerine getirdik. Doğaya gelen herkesin çöplerini alıp götürmesi ve gerçek bir doğasever gibi davranması dileğimizdir” dedi.