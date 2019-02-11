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CİSAD üyelerinden doğa yürüyüşü

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) öncülüğünde bir araya gelen doğaseverler, her hafta sonu yürüttükleri dağcılık ve doğa sporları faaliyetlerini sürdürüyor.


Sabah saatlerinde bir araya gelen ve aralarında 6 kadının da olduğu 22 doğasever, araçlarla Hakkari Kayak Merkezine ulaştılar. Kayak evinde yaptıkları kahvaltıdan sonra birkaç sporcunun ayaklarına bağladıkları hediklerle öne geçip karda yol açmasıyla başlayan yürüyüş, 5 saat sonra il merkezinde sona erdi.


Yolda dinlenerek fotoğraf da çektiklerini ifade eden TDF Hakkari İl Temsilcisi ve CİSAD üyesi Naci Ertunç, “Bölgemizin dağcılık ve doğa sporlarına elverişli bir konuma sahiptir. Dağcılık sporunu yaz kış demeden insanlarımıza anlatarak ve yaşatarak sağlıklı bir yaşam için bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gün geçtikçe katılım çoğalıyor. Spor yapmakla beraber katılımcılarımıza bölge hakkında bilgiler aktarıyoruz. Asıl amacımız, yapmış olduğumuz faaliyetlerle bölgemizi dünyaya tanıtmaktır” dedi.

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