CİSAD üyesi dağcılar, Sümbül Dağındaki mağarayı gezdiler

CİSAD üyesi 11 dağcı, sabahın erken saatlerinde 1250 metreden başlayarak Sümbül Dağına tırmanışa geçtiler. İki saat süren tırmanıştan sonra 1650 metre de olan mağaranın giriş bölgesine ulaştılar. Kısa bir dinlenmeden sonra teknik malzemeleri yanlarına alarak mağaranın içine girdiler. Yaklaşık 50 metreden sonra dar bir alandan geçerek ışıklar sayesinde yavaş, yavaş ilerlediler. Aşağıya doğru inen galerinin birinci etabında ip bağlayarak iniş yaptılar. Yaklaşık 300 metre inişten sonra ekipte bazı arkadaşların nefes alıp vermede sorunlar başlayınca 6 kişi geri dönme kararı aldı. Mağarada ilerleyen 5 kişilik ekip galerinin baş aşağı devam ettiğini ve ikinci etabın dik ve uzun olmasından dolayı tekrar teknik malzemelerle inişi yaptılar. Yaklaşık 500 metre galeriden iniş yapan ekip, çok uzun ve dik bir noktaya geldiklerini yanlarında bulunan 75 metre ipin yetmeyeceğini anlayarak geri dönmeye ve ikinci galeriye girmeye karar vererek geri döndüler. İkinci galeride rahat ilerleyen ekip tavanda ve zeminde çok güzel sütunlar ve sarkıklarla karşılaştılar. Dört saat içeride kalan ekip ihtiyaç molası verdi. Mağaranın içindeki gizemli görüntüleri fotoğraflayan dağcılar, mağaradan ayrıldılar.

CİSAD üyesi dağcılar ziyaret ile ilgili yaptıkları açıklamada, ”Son iki yıldır dağcılık sporuyla beraber Hakkari bölgesinde ilginç mağaraları araştırarak keşiflerini yapmaktayız. Sümbül Dağı'nda mağaraların olduğunu biliyorduk ancak bu kadar ilgi çekeceğini tahmin etmediğimiz için şu ana kadar keşifte bulunmadık. Daha evvel Şemdinli-Derecik-Balkaya bölgesinde Rüzgar mağarası ile Hakkari Merkezine bağlı Geçimli- Uryetan mağarasında gördüğümüz sarkıklar ve sütunlardan çok daha geniş çaplı ve muhteşem görüntüleriyle zengin olan Sümbül Dağı mağarası görülmeye değer bir yer. Bundan sonra sık, sık faaliyet yaparak katılımcılarına mağarada bulunan şekilleri görmelerini sağlayacağız” dediler.