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Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı

Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi, bu defa Kur’an kursu öğrencilerini ağırladı.

Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi, bu defa Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı.


Hakkari Belediye Başkanlığının Halife Derviş Mahallesi'nde bulunan ek hizmet yerleşkesinin bin 500 metrekarelik kapalı alanı içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi, çocukları ağırlamaya devam ediyor. Hakkari İl Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kursuna giden minikler, Çocuk Oyun ve Kültür Merkezinde ağırlandı.


Belediye görevlilerinin nezaretinde turnikelerde geçirilerek içeri alının çocuklar, yine görevliler himayesinde burada eğlenmenin tadını çıkarttılar.


Mutlulukları gözlerinde okunan çocuklar, burada eğlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

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