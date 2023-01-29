Çocuklar kartopu oynayıp, poşet ve kızaklarla kaydı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar kartopu oynayıp, poşet ve kızaklarla kayma keyfini yaşadı.

Kar yağışını sevinçle karşılayan Yüksekovalı çocuklar; poşet ve tahta kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Yarıyıl tatil olması nedeniyle çocuklar ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Tatili fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahta kızaklarla gönüllerince kayma keyfini yaşadı.

Yarıyıl tatilini değerlendirmek için kar yağışının fırsat olduğunu dile getiren çocuklar, ?Karın az olmasına rağmen temin ettiğimiz poşet ve tahta kızaklarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimizi de ihmal etmiyoruz? dediler.