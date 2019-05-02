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Çocuklardan Özel Harekat polisine yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde halkın huzuru için nöbette olan Özel Harekat polisi, çocukların ilgisiyle karşılaştı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde halkın huzuru için nöbette olan Özel Harekat polisi, çocukların ilgisiyle karşılaştı.


İlçede görev yapan Özel Harekat polisi, huzur için 24 saat görev yapıyor. Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde düzenlenen program için güvenlik önlemi alan Özel Harekat polisi, etkinliğe katılan çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Özel Harekat polislerini yakında gören çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.


Özel Harekat polisi ise, çocuklarla yakından ilgilendi.

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