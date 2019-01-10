Çocukların kayak keyfi

Hakkari'de yoğun kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, tahta parçaları ve poşetler üzerinde kayarak doyasıya eğlendiler.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, en çok da çocukları sevindirdi. İl merkezinde yoğun kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle yolunu kayak pistine çevirdiler. Gazi Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, poşet ve tahtalar üzerinde yokuş aşağı kaydılar. Kızak ve kayak takımları olmayan çocuklar, poşet ve tahta parçaları üzerinde kaymak zorunda olduklarını ifade ederek, yetkililerden kayak takımı istediler.

Öte yandan, Atlılar Caddesi üzerinde bulunan esnaflar da ellerine aldıkları küreklerle kardan adam yaparken, vatandaşlar ise evlerinin çatılarında biriken karları temizlemeye çalıştılar.

Esnaflardan Eşref Aldemir, iş yerlerinin önünde kardan adam yaparak karı eğlenceye çevirdiklerini söyledi.