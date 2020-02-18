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Çocukların kızak keyfi

Hakkari’de yoğun kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle yolunda kaymanın sevincini yaşadı.

Hakkari'de yoğun kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle yolunda kaymanın sevincini yaşadı.


Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüzlerce yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar yağışına en çok sevinen çocuklar ise mahalle yollarını mesken tutarak kaymanın tadını çıkarttılar. Gazi Mahallesi yolunda bir araya gelen çocuklar, poşet ve tahta kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.


Düşe kalka kayan çocuklar, arkadaşlarıyla mahalle yolunda kaymanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.

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