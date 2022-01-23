İhlas Haber Ajansı

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Çocukların su bidonuyla kayma keyfi

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyündeki çocuklar, evlerinden getirdikleri su bidonlarıyla kayma keyfi yaşadı.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koryürek köyündeki çocuklar, evlerinden getirdikleri su bidonlarıyla kayma keyfi yaşadı.


Derecik ilçesinde etkili olan kar yağışı, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklara yaradı. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koryürek köyündeki çocuklar, su bidonlarıyla kayak yaparak tatilin keyfini yaşadı. Su bidonlarına binerek metrelerce yükseklikteki tepelerden kayan çocuklar, kışın zorluğunu eğlenceye dönüştürdü.


Çocuklardan Asuman Yılmaz, karın yağmasına sevindiklerini belirterek, “Bu sene köyümüze kar yağdı. İyi ki kar yağdı. Çok mutluyuz. Karın yağmasını fırsat bilip eğlenmeye çalışıyoruz” dedi.


Danyal Yılmaz ise tatili fırsat bilip arkadaşlarıyla kaymanın keyfini çıkardığını belirterek, “Hem mutluyuz hem de eğleniyoruz. Su bidonuyla kayak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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