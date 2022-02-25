Çöken istinat duvarı korkuttu

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlarla birlikte çöken 70 metre uzunluğundaki istinat duvarı korkuttu.

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde bir süre önce valilik ve belediye işbirliği ile yapılan 70 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarı yağışlarla birlikte çöktü. Duvarın akşam saatlerinde çöktüğü için can ve mal kaybı olmadığını belirten mahalle sakinleri, yaz aylarında duvarın programa alınmasını istediler. Mahalle sakinleri, “Mahallenin üst kısımlarında bulunan 100 metre yükseklikteki kayalıklarda kopan taşlarlar ve oyun oynayan çocukların düşüp yaralanması sonucu valilik ve belediye tarafından acil önlem alındı. Uçurumlu bölgeye 70 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde taş istinat duvarı yapıldı. Kar yağışı ve yağmurla birlikte duvarın bir kısmı geçen yıl çökerek mezarlıklara zarar verdi. Bu yılda devamı çöktü. Uçurumun altında mezarlık ve yol bulunmaktadır. Öğrencilerde okula yaya olarak buradan gelip geçmektedir. Yetkililerden acilen önlem alınmasını talep ediyoruz. Yaz aylarında programa alınıp ya beton perde duvar ya da demir korkuluklarla çözüm bulmasıdır. Can ve mal kayıpları yaşanmadan önlem alınmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştular.