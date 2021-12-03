ÇOMÜ'den Hakkari'ye uzanan destek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hakkari'deki öğrenciler için kıyafet tedarik edildi.

Sosyal sorumluluk projelerinden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ve Öğretim Görevlisi Şaziye Ceren Ulupınar önderliğinde Yasemin Çakar ve Nur Dikbaş tarafından yürütülen proje kapsamında Hakkari'nin Durankaya Beldesi İlkokulundaki 25 öğrenci için bot, mont ve pantolon temin edilerek kargoya teslim edildi. Üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin de destek verdiği proje kapsamında toplanan malzemeler, Durankaya'da öğrencilere dağıtılacağı belirtildi.