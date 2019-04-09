İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çukurca baharını yaşıyor

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla rengarenk görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla rengarenk görüntüler ortaya çıktı.


Havaların ısınmasıyla birlikte yılın ilk mantarlarının çıktığı ve yeşilliğin kendini göstermeye başladığı ilçedeki güzel görüntüler, vatandaşları da sevindirdi. Hakkari'nin bazı bölgelerinde halen 1,5 metre kar bulunurken, Çukurca ilçesi ise baharın tadını çıkartıyor. Helız otunun çıktığı bölgelere akın eden ilçe sakinleri, bir taraftan şifalı otları topluyor diğer taraftan ise hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyor.


Huzur ve güvenin sağlandığı ilçede halk bu huzurun tadını çıkartırken, havaların ısınması ise ilçe sakinlerinin sevincini ikiye katlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.