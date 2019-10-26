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Çukurca belediyesi hizmet filosuna yeni araçlar ekledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari’nin Çukurca Belediyesi’ne 1 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet sulama aracı hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Çukurca Belediyesi'ne 1 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet sulama aracı hibe edildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çukurca Belediyesi'ne 1 adet kazıcı yükleyici ve 1 adet sulama aracı hibe etti. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediyeye araç tahsisi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na girişimlerde bulunduğunu söyledi. Başkan Dündar, “Yaptığımız başvurusu sonucunda bakanlık tarafından belediyemize 2 yeni araç hibe edildi. Bakanlığımıza bütün ilçe halkı adına teşekkür ediyorum. İlçe halkına hizmetlerin devamlılığı için yeni gelen araçların oldukça verimli olacak” dedi.

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