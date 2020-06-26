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Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi ekipleri, belli bir program dahilinde köylerde de çöp toplamaya başladı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ekipleri, belli bir program dahilinde köylerde de çöp toplamaya başladı.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediyenin çevre ve temizlik ekiplerinin köylerde çevre kirliliğini önleme ve daha sağlıklı bir ortam oluşturma adına her hafta belirli günlerde çöp toplamaya başladığını söyledi. Belediye Başkanı Ensar Dündar, “Köylülerimizden büyük destek gördük. Köylülerimizin ekiplerimize gereken anlayışı göstermelerini ve yardımcı olmalarını istiyoruz. Amacımız köylerimizde çevre kirliliğini minimum düzeye indirmektir'' dedi.


Dündar, köylerde çöp toplama programına vatandaşların riayet etmesini isteyerek, “Pazartesi Narlı köyü (sabah saat 09.00), Üzümlü köyü (sabah saat 10.00), salı günü Yukarı Akkaya köyü (sabah saat 09.30), Güzeldere köyü (sabah saat 11.00), Ormanlı köyü (sabah saat 11.30), çarşamba günü Köprülü köyü (sabah saat 09.00), Gündeş köyü (sabah saat 10.30), perşembe günü Çığlı köyünde (sabah saat 09.30) çöp toplama çalışması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bu saatlerle riayet etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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