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Çukurca Belediyesi seralardan ikinci mahsulleri aldı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, Berşük mevkiinde kurduğu seralarda ikinci mahsulleri toplamaya başladı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, Berşük mevkiinde kurduğu seralarda ikinci mahsulleri toplamaya başladı.



Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Berşük mevkiinde kurdukları serada yılın ikinci ürününü toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Daha önce domates, salatalık ve çilek üretilen seralarda ikinci ürün olarak yeşil fasulye ve salatalık ektik. Şu anda da ürünlerimizin mahsullerini almaya başladık” dedi.


Bundan sonra hedeflerinin üçüncü ürün yetiştirmek olduğuna değinen Başkan Dündar, bu kapsamda marul ekimine başladıklarını ve seralarda elde edilen ürünlerin Çukurca Belediyesine ait mini markette satışa sunacaklarını söyledi.

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