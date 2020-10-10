İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan seralar bitme aşamasına geldi

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamındaki 500 metrekarelik 2 adet ısıtmalı sera kurum çalışmalarının sonuna gelindi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamındaki 500 metrekarelik 2 adet ısıtmalı sera kurum çalışmalarının sonuna gelindi.


Çukurca Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamındaki 500 metrekarelik 2 adet ısıtmalı sera kurum çalışmalarının sonuna gelindi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemiz Beşuk mevkisinde 2 adet 500 metrekarelik toplam bin metrekareden oluşan ısıtma sistemli sera kuruyoruz. Amacımız coğrafik anlamda ilçemizin elverişli bir yer olmasından dolayı vatandaşlarımızın böyle bir hizmetten faydalanmasıdır. Umut ediyoruz ki seralarımız tamamlandıktan sonra ilçemizin kış aylarında bile sebze ihtiyacımızın bir kısmını buradan almayı hedefliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.