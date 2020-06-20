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Çukurca belediyesi zabıtaları esnafları denetledi

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan market,manav ve kafeleri denetledi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan market,manav ve kafeleri denetledi.


Çukurca Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan market,manav ve kafeleri denetledi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Zabıta ekiplerimiz ilçe merkezinde bulunan lokantalar, kafeler, marketler ve manavları denetleyerek esnafı Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Zabıtalarımızın denetleme sırasında tüketim tarihi dolan bazı ürünler tespit edilerek imha edildi. Covid-19 sürecinin halen devam ediyor. Bu yüzden özellikle kafe ve lokanta türü işletmelerimizin hijyenik ortamını sağlaması konusunda duyarlı olmaları bekliyoruz" dedi.

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