Çukurca Belediyesinde ilçeye yeni taziye evi

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ilçeye yaptığı ilk taziye evini hizmete girdi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ilçeye yaptığı ilk taziye evini hizmete sunarak vefat eden kişinin akrabalarına ve misafirlere yemek verme hizmetini sağlayacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizin en büyük ve temel ihtiyacı olan 3 katlı 600 kişilik taziye evinini belediyemizin kendi öz kaynaklarını kullanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Açtığımız Çukurca Kale Taziye Evinin misafirlerinin ve taziye sahibi olan vatandaşlarımızın yakınlarına verilen öğle yemekleri belediye tarafından karşılanacak" dedi.

Vatandaşlar ise mahallelerinde ihtiyaç olan taziye evini yapan yaşta Belediye Başkanı Ensar Dündar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.