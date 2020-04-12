İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca Belediyesinden 10 aileye televizyon

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından 10 aileye televizyon yardımı yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından 10 aileye televizyon yardımı yapıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV'den derslerini takip etmeyen öğrencilere yardımda bulunduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için televizyon hediye ettik. Aynı zamanda ailelerimizin taleplerini de yerinde dinleyerek imkanlarımız dahilinde gidermeye çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte güçlü bir şekilde atlatacağız. Çukurca Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.