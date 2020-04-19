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Çukurca Belediyesinden altyapı çalışması

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından Emirşaban Mahallesi’nde yürütülen altyapı çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Emirşaban Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları devam ediyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emirşaban Mahallesi'nde daha sağlıklı ve güvenli bir altyapı temin etmek amacıyla kanalizasyon hatlarında yenileme çalışması başlattıklarını belirterek, “Amacımız ileri yıllarda hızla artan nüfus yoğunluğumuzla beraber daha sağlıklı bir altyapıyı vatandaşlarımıza sağlamaktır. İlçemize bağlı her noktaya bir şekilde hizmet götürmek için bütün personelimizle beraber özverili bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

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