Çukurca Belediyesinden aydınlatma çalışması

Hakkâri'nin Çukurca Belediye tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı.

Açıklamalarda bulunan AK Parti'li Belediye Başkanı Ensar Dündar, amaçlarının ilçedeki caddeleri daha modern hale getirebilmek olduğunu ve bunu için de gerekli peyzaj ve aydınlatma çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Dündar, “Umuyorum ki bundan sonra Çukurca ilçemizi farklı bir imaj ile tüm Türkiye'de tanıttıracağız. Çukurca; barışın kardeşliğin, sanatın, doğal ürünlerin yetiştirileceği, eski kültürün yaşandığı şirin bir yer olacaktır. Türkiye'nin her tarafında insanlar buraya gelip şehir gürültüsünden uzak kalıp dinleneceği uğrak bir nokta olacaktır inşallah. Ezberleri bozarak hep birlikte yeni bir Çukurca inşası için elbirliğiyle mücadele edeceğiz” dedi.