Çukurca Belediyesinden hummalı çalışma

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, yapımı devam eden projelerin bu yıl hizmete alınması için ekiplerin aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Ensar Dündan, ilçede yapımı devam eden yeni hizmet binası, düğün salonu ve konut inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Dündar, Çukurca Belediyesi tarafından yapımı devam eden projelerin bu yıl içinde hizmete sunulması için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti.