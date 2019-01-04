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Çukurca Belediyesinden kar temizleme çalışması

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından çarşı merkezinde bulunan kâr kütleleri temizlendi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından çarşı merkezinde bulunan kâr kütleleri temizlendi.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediyesi yetkilileri, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve mahallerdeki kar yığınları temizlendi. 4 mahalle yolunun açıldığı, çarşı merkezindeki kar kütlelerinin ise kamyonlarla şehir dışına çıkartıldığını ifade eden yetkililer, “Belediye olarak bütün imkanlarımızla vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmesi ve günlük işlerinin devamı için hizmetindeyiz” dediler.

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