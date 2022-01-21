Çukurca Belediyesinden kar temizleme çalışması

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi ekipleri etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek için çalıştıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın yollardan ve saçak altından geçerken dikkatli olmalarını, esnafımızın ve vatandaşlarımızın çatı temizliğine azami özen göstermelerini ve ekiplerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Kar yağışının ardından ekiplerimiz ilçede günlük yaşamı kolaylaştırmak ve meydana gelebilecek herhangi bir kazaya mahal vermemek amacıyla çarşı merkezi ve mahalle içindeki yolları ulaşıma açarak biriken kar kütlelerini temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.