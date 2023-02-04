İhlas Haber Ajansı

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Çukurca Belediyesi'nden kar temizleme çalışması

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.


Çukurca Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışması başlattı. 3 gündür bölgede etkili olan yağışlardan dolayı ilçe merkezi ve mahallerde biriken kar kütleleri, kamyonlarla ilçe dışına taşındı. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kış mevsiminin biraz geç geldiğini ifade ederek, “İlçemiz de özellikle yağışların olması, tarımsal alanda bereketli olması demektir. Kış mevsimi geç geldi diye vatandaşlar üzgündü. Ancak son günlerde gelen yağışlar, ilçe halkını çok memnun etti. Bizlerde karla mücadele çalışmalarımızı düzenli bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

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