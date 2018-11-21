Çukurca Belediyesinden kitap okumaya teşvik

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, öğrenci ve vatandaşları kitap okumaya yönlendirmek amacıyla kent merkezine renkli kitap tabelaları kurdu.

Çukurca Belediyesi tarafından okumayı yaygınlaştırmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi üzerine tabela yerleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, il genelinde okur yazar oranının en yüksek olduğu ilçenin Çukurca olduğunu belirterek, “Amacımız Çukurca'da başta öğrencilerimiz olmak üzere herkesi daha çok kitap okumaya yönlendirmektir. Bilgili toplum her zaman ülkeye daha çok fayda sağlamaktadır. Bugün Çukurca'da çalışan resmi kurumlardaki birçok personel Çukurcalıdır. Bu da ilçe halkının okumaya ne kadar önem verdiğinin en güzel örneğidir” dedi.