Çukurca Belediyesinden konut atağı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından başlatılan 70 dairelik konut projesinde sona gelindi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emir Şaban Mahallesi'nde yapılan 28 daireden oluşan 2+1 konut yapım çalışmasının devam ettiğini belirtti. Çukurca'da mevcut konaklama sorununa çözüm bulabilmek adına başlatılan konut projesinin son aşamasına geldiğini ifade eden Başkan Ensar Dündar, “İlk etapta geçen sene 42 daireden oluşan 1+1 konutları hizmete açtık. Bu sene de ikinci etap olan 28 daireden oluşan 2+1 konutları hizmete sunarak toplamda 70 daireyi faaliyete sunmuş olacağız. Ekim ya da kasım ayında konutlarımızı tamamlamış olup hizmete sunacağız. Şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.