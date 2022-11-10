Çukurca Belediyesinden konut yapımı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, bölgede sağlanan huzur ortamının ardından hızla gelişen nüfusla beraber ortaya çıkan kira sorununa çözüm bulmak için konut yapımına devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, göreve başladığı günden beri ilçenin en büyük sorunları arasında olan barınma sorununun çözümü için proje geliştirdiklerini belirtti. Başkan Dündar, “Yaptığımız konutlar sayesinde ilçeye bir nebze nefes aldırmayı hedefliyoruz. Çukurca ilçemizin Emir Şaban Mahallesi'nde projelendirerek yapımına başladığımız 3 blok 3+1, 1 blok 2+1 ve 1 blok 1+1 dairelerden oluşan toplam 150 konut için işe başladık. İlk etapta 28 adet 2+1 daireyi faaliyete geçirdik. Bu yıl ise 42 adet 1+1 dairenin yapımı bitip çevre düzenlemesinin son aşamasına geldik. Belediye olarak toplamda 70 direyi bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Amacımız, ilçemizin en büyük sorunu olan lojman ihtiyacının giderilmesi ve bir nebzede olsa vatandaşlarımıza bir çözüm üretmektir. Bu anlamda Çukurca Belediyesi olarak elimizi taşın altına kayarak öncülük yapıp, ilçemize toplamda 150 konut kazandırabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.