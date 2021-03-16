Çukurca Belediyesinden lise öğrencilerine kaynak kitap desteği

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından eğitim öğretim gören lise öğrencilerine üniversiteye hazırlık kaynak kitapları dağıtıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar; Kaymakam Hasan Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ile birlikte ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilere belediye tarafından temin edilen liseye ve üniversiteye hazırlık seti dağıttıklarını söyledi. Başkan Ensar Dündar, ''Ülkemizin okumuş gençliğe ihtiyacı var. Öğrencilerimize hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulunduk. Onlar bizim geleceğimiz. Biz belediye olarak imkanlarımız dahilinde öğrencilerimize her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz'' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ise Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar'a desteklerinden dolayı öğrenciler adına teşekkür etti.