Çukurca Belediyesinden takvim dağıtımı

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine ahşap kaplamalı takvim dağıtıldı.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın talimatı üzerine hazırlanan desenli ahşap duvar takvimleri, vatandaşlara dağıtılıyor. İlçe genelindeki vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye görevlileri, özel hazırlanan desenli ahşap duvar takvimlerini yeni yıl hediyesi olarak ilçe sakinlerine dağıtılarak, talepleri ve belediyeden beklentileri de not alınıyor.