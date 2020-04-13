İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurca Belediyesinden vatandaşlara maske

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede bulunan vatandaşlara yönelik maske dağıtımına başladıklarını belirterek, “Belediyemiz tarafından temin edilen maskeleri halka ücretsiz olarak dağıttık. Maskeleri dağıtırken aynı zamanda vatandaşlarımızın sıkıntılarını da dinledik. Böyle bir zamanda belediye olarak vatandaşımızın her sorunu için hizmetlerindeyiz. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızdan ricamız dışarı çıkmasınlar. Başta biz belediye olmak üzere devletin bütün kurumları zaten halkımızın hizmetindedir. Bütün kurumlar vatandaşın sağlığı için olağanüstü bir çaba ve emek sarf ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.