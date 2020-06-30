Çukurca Belediyesinden yol yapım çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'nde yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları bitme aşamasına geldi.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi'nin 23 yıl önce terör nedeniyle boşaltıldığını belirterek, “Dutluca Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmaları büyük ölçüde sona erdi. Son olarak Yeşil Çeşme Mahallesi'nin Kale arkası mevkiinde başlatılan ve daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan yol ile birleştirilmesi düşünülen 8 kilometrelik yeni yol çalışması sona erdi. Dutluca Mahallesi'nde belediye olarak başlattığımız alt ve üstyapı çalışmalarımız büyük ölçüde sona erdi. Daha önce bu bölgede tarım arazileri için yeni su kanalı, eski şebeke suyu hatlarını yenileme ve 2 kilometrelik yeni içme suyu hattı gibi projelerimizi bir bir bitirip vatandaşımızın hizmetine sunduk” dedi.

İlçenin önemli geçim kaynaklarından birinin tarım olduğunu ifade eden Başkan Dündar, ''Bu bölgede yıllardır ekilip biçilmeyen tarım arazilerini tekrar ekilir hale getirmek, çiftçilerimizin ilçemize özgü atalık tohumdan ürettiği maş fasulyesi, tahin ve pirinç gibi ürünlerin devamlılığının sağlanması ve buna bağlı olarak geçimlerini sağlayabilmeleri için önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje ile Zap markasının da devamlılığını sağlamış olacağız. Bütün bunlara ek olarak vatandaşlarımızın arazilerine daha kolay ulaşım sağlayabilmeleri için bugün itibariyle 8 kilometrelik yeni yol çalışmamızı da bitirip vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni yolumuz çiftçilerimize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.