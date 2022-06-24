İhlas Haber Ajansı

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Çukurca Belediyesinin yaptırdığı ‘Kent Meydanı' hizmete açıldı

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan ‘Kent Meydanı’ hizmete açıldı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan ‘Kent Meydanı' hizmete açıldı.


Çukurca Belediyesi tarafından eski hizmet binasının yerine yapılan kent meydanı, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan açılışa Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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