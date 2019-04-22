Çukurca beyaza büründü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde nisan ayının son günlerine girilmesine rağmen lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün akşam saatlerinde Hakkari ve Yüksekova'da etkili olan kar yağışı, bu gün sabah saatlerine doğru ise Kuzay Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca merkezini beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Çukurcalılar, nisan ayının son günlerine rağmen yeniden kar sürpriziyle karşılaştı.