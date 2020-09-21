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Çukurca da 1.S sınıflar eğitime başladı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 1.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 1.sınıflar için eğitim ve öğretim yılı açıldı.


Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan'ın katılımıyla Yeşilçeşme Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda miniklerle buluştular. Öğrencilere uyulması gereken kuralları bizzat anlatan Kaymakam Öztürk, sınıfları dolaşarak öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, bu süreçte gerek öğretmenlerimizin gerekse velilerimizin pandemiden dolayı çok hassas davranmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizi temizlik konusunda sık sık öncü rol oynayarak örnek olmak zorundayız. Alacağımız tedbirle ile inşallah bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

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